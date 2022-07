Sconcerti: “Mi aspetto qualcosa di importante dopo la cessione di Koulibaly”

Mario Sconcerti, giornalista, è stato ospite di Radio Marte nel corso del programma Si Gonfia La Rete. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“L’affare di Koulibaly è un’affare dal punto di vista economico. Bisognerà vedere come si sostituirà, in questo momento capisco l’incertezza della gente perché le assenze ora sono tante. Non è più il Napoli dello scorso anno. Non conosco bene la situazione societaria. È chiaro che la squadra fino ad oggi si è indebolita, ma credo che Dybala arriverebbe per sostituire Mertens.

Mi aspetto qualcosa di importante, oltre Dybala, perché una cosa è avere Rrhamani con Koulibaly mentre è diverso averlo con Acerbi. Koulibaly era un vero e proprio regista della difesa. Aldilà di Dybala mi aspetto qualcosa di più, perché a questo punto non basta”.