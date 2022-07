Il Napoli punta Giovanni Simeone per l’attacco e come riporta Nicolò Schira, gli azzurri hanno già presentato un’offerta. Come riporta l’esperto di mercato sul suo profilo Twitter, gli azzurri stanno cercando un vice Osimhen vista la possibile partenza di Andrea Petagna. Il ‘Cholito’ piace molto sia al presidente De Laurentiis che al mister Luciano Spalletti e gli azzurri hanno offerto all’Hellas Verona un prestito con obbligo di riscatto nella prossima stagione per accaparrarsi l’argentino.