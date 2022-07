Non si fermano le voci circa una possibile trattativa tra il Napoli e Dybala. Il calciatore argentino, svincolato e in cerca di una squadra è nel radar del Napoli. Stando a quanto riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli non c’è nessuna trattativa in corso.

Sembrano però aumentate le possibilità che possa esserci una proposta del club azzurro per la Joya. Bisognerà aspettare per capire se questa sessione di calciomercato possa rivelare delle sorprese inaspettate.