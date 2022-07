KISS KISS – Smentite interne sull’interesse del Napoli per Acerbi

Secondo a quanto visto e ascoltato nelle ultime ore pare che il Napoli abbia messo gli occhi su Francesco Acerbi. Ma secondo quanto riportato dall’emittente ufficiale del club azzurro, Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal, il calciatore non arriverà in maglia azzurra. La società azzurra non lo sta trattando, arrivano smentite totali da tutte le parti. Fonti interne al club fanno sapere che i dirigenti non stanno trattando il centrale difensivo italiano in uscita dalla Lazio di Claudio Lotito, che lo vuole dismettere.

Il Napoli prima di fiondarsi vuole chiudere la pratica Koulibaly, ormai destinato alla cessione. Quindi Giuntoli non inizierà una vera trattativa con un difensore fino a quando Koulibaly non lascierà il Napoli ufficialmente.