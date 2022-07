Improta: “Con l’addio di Koulibaly si chiude un cerchio”

Gianni Improta, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo, nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Sono andati via due capitani, Insigne e ora ci Koulibaly. Non si possono lasciar andare via giocatori del genere, due colonne come loro. Nel momento in cui fai partire prima il capitano Insigne e il suo successore Koulibaly c’è qualcosa che si sta muovendo in senso negativo.

Resto allibito da quanto detto da Spalletti a fine stagione, ovvero che per lui Koulibaly e Ospina erano inamovibili. Dopo qualche giorno si ritrova senza loro“.