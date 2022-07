Quello di Gerard Deulofeu è un nome che circola in orbita Napoli ormai da mesi. Negli ultimi giorni la trattativa sembra essere raffreddata, e gli azzurri hanno dato priorità ad altro. La posizione del presidente Pozzo rimane la stessa sul prezzo dello spagnolo, infatti come riporta la Gazzetta dello Sport il presidente dei friulani non farà sconti per il suo numero 10 e si aspetta un’offerta tra i 18 e i 20 milioni di euro.