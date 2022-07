Fedele: “I tifosi sono stati presi in giro. Koulibaly è insostituibile”

Enrico Fedele, ex dirigente, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Su Koulibaly: “Mi aspettavo finisse la storia, ma non mi aspettavo di essere preso in giro. La brutta figura di Giuntoli in conferenza è stata una delle pagine più brutte della comunicazione del Napoli. Ci sono delle situazioni che non si possono cancellare.

Su Dybala: “Io ho parlato in tempi non sospetti di lui negli anni passati, ritendendolo un mezzo fuoriclasse che sta nel campionato italiano. Da quello che mi risulta è in pugno all’Inter. Il Napoli si accontenterà delle briciole. Adesso il Napoli farà il contratto a Mertens, lui dirà di averlo fatto per la maglia.