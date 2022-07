Ex agente Cavani: “Il Napoli ha sbagliato alla grande. Vi spiego”

Claudio Anellucci, ex procuratore di Edinson Cavani, ha rilasciato un’intervista a 1 Football Club in onda su 1 Station Radio. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Se dichiari che Koulibaly sia imprescindibile gli fai la proposta mesi prima, non a luglio, anche perché oggigiorno i calciatori hanno il coltello della parte del manico quando si avvicinano alla scadenza. Il Napoli si è mosso troppo tardi, ha rischiato e, alla fine, ha perso. Ricordiamoci che KK è un grande professionista, non un tifoso del Napoli. Ha lavorato alla grande, meritandosi un ingaggio mostruoso, di conseguenza il ragazzo ha accettato.

Il Napoli ha sbagliato alla grande. Il calcio si fa crescendo i giovani calciatori in casa, soprattutto se non hai la forza economica per andare a prenderli già fatti e finiti“.