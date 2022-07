La SSC Napoli ha comunicato sul proprio Twitter in data odierna le date e le avversarie degli azzurri per le quattro amichevoli che si disputeranno in quel di Castel Di Sangro durante il ritiro che andrà dal prossimo 23 luglio al 6 agosto 2022.

🗓 Le amichevoli in programma a Castel di Sangro.

Quattro appuntamenti di livello internazionale.



💙 #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 13, 2022