Del Genio: “Senza Koulibaly la difesa si sblincia. Dybala? Vi dico la mia”

Paolo Del Genio, giornalista, ha rilasciato ai microfoni di Radio Goal trasmissione radiofonica di Radio Kiss Kiss Napoli. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Al posto di Koulibaly è dura per chiunque arriverà. Tra tutti i nomi che circolano in questo momento quello con più potenzialità è il coreano Kim, anche se nessuno lo conosce. Io l’ho studiato, è molto strutturato fisicamente, è sempre attento e concentrato e fa anche salvataggi alla disperata.

De Laurentiis a Dimaro? Lo attendono tutti, ma in realtà si attende il bisogno di accelerare sul mercato, al momento ci sono solo due difensori. Solo a centrocampo numericamente ci siamo, il Napoli 4-5 cose le dovrà fare in entrata.

Se arriva Dybala e ritorna Mertens? Il Napoli migliora sicuramente in attacco, in difesa sarà più debole, vediamo se ci sarà l’equilibrio per migliorare rispetto all’anno scorso”.