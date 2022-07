CorrSera – Napoli, pronta l’offerta per Dybala: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione de Il Corriere della Sera il Napoli avrebbe avanzato una proposta per Paulo Dybala. A poche ore dall’addio di Kalidou Koulibaly ha deciso di giocare a carte scoperte per tentare di portare l’argentino in azzurro. L’offerta è stata presentata all’entourage dell’argentino.

La proposta di ingaggio è di sei milioni di euro l’anno. Dopo l’iniziale approccio con l’Inter le trattative si sono fermate e quella del club azzurro è la seconda vera proposta che riceve. Si attende di capire se si troverà un compromesso tra le parti, ma soprattutto se la joya deciderà di indossare la maglia azzurra.