Tuttosport – Affare Solbakken in stand-by! Questo il motivo

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano Ola Solbakken è uno dei tanti nomi che riguardano il reparto offensivo del Napoli. Il ds Giuntoli si sta infatti guardando attorno per prevenire il probabile addio di Matteo Politano, il cui desiderio è quello di non proseguire più la sua avventura con gli azzurri. Così il giocatore del Bodo Glimt è diventato una delle possibilità più chiacchierate per coprire eventuali partenze sulle corsie esterne. Però la pista che porta all’esterno norvegese al momento è in stand by. I motivi sarebbero relativi all’idoneità del calciatore: Solbakken deve infatti fare i conti con un infortunio alla spalla e questo convincerebbe gli azzurri a non affondare il colpo almeno per il momento. D’altronde, risulta difficile pensare che il Napoli possa muoversi per un esterno prima che non arrivi qualche cessione nel reparto offensivo.