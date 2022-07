SKY – Napoli, si sblocca il mercato in entrata: due difensori e un attaccante nel mirino

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha parlato cosi dell’operazioni in entrata:

“Il Napoli come sostituto di Koulibaly vuole il coreano Kim del Fenerbache, su cui c’è anche il Rennes da tempo. Inoltre nelle ultime ore Giuntoli ha chiesto informazioni per Acerbi della Lazio, con il quale c’è già l’accordo sull’ingaggio. Operazione da 5 mln. In attacco, invece, trattativa in fase avanzata per Petagna al Monza, in caso di effettivo addio il sostituto potrebbe essere Simeone dal Verona. Entrambe le operazioni sarebbero chiuse a 15 mln con la formula del prestito con obbligo di riscatto.”