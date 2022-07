Marcolin: “Kvaratskhelia? Mi hanno detto che è un fenomeno, è molto giovane ricorda Ribery”

Dario Marcolin, allenatore ed opinionista Dazn, ha parlato a Canale 21 del nuovo acquisto del Napoli:

“Kvaratskhelia? Chi lo ha portato a Napoli mi parla di un giocatore pazzesco. Sono curiosissimo perché la gente che lavora per il Napoli mi ha detto che questo giocatore è davvero forte. Oggi c’è tutta una novità sulla fascia sinistra del Napoli ed è cambiata anche la carta d’identità. Kvaratskhelia è molto giovane, è un giocatore che nei video che ho visto mi ha colpito la sua sfrontatezza. Gioca come Ribery al Bayern Monaco e la curiosità è che non perda questa attitudine nel campionato italiano”.