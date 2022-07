Juve, Allegri: “De Ligt? Se sarà ceduto verrà sostituito nei migliori dei modi”

Prima della tournée negli Stati Uniti, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha preso la parola oggi in conferenza stampa e si è soffermato sul caso De Ligt, in uscita dalla Juventus:

“Se disturba la preparazione? Assolutamente no. Come sapete, ieri c’è stato l’incontro con il Bayern, per ora è un giocatore della Juve, si sta allenando bene e quindi io alleno quelli che ho, per ora è della Juve, il mercato è aperto fino al 31 agosto e può succedere di tutto. Sono contento della società, ha messo dentro due giocatori importanti. Se dovesse partire, la società è pronta a sostituirlo nel migliore dei modi”.