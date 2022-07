Il Mattino svela: c’è stata una telefonata tra Spalletti e Koulibaly. I dettagli

Il Mattino, oggi in edicola, si sofferma sull’arrivo di Koulibaly a Dimaro. Il quotidiano ha svelato che nei giorni scorsi il numero 26 ha ricevuto una telefonata da Luciano Spalletti, il quale ha offerto la fascia di capitano al calciatore. Oggi è previsto il suo arrivo a Dimaro e domani ci sarà un summit tra società e calciatore. La decisione sul futuro spetta solo al difensore:

“Insomma, il primo passo spetta a KK: può restare anche dicendo no al rinnovo da 6 milioni netti e andare via a scadenza. Il Napoli lo ha messo in conto. Spalletti ha parlato negli ultimi giorni con il difensore ed è sicuro che alla fine potrà contare su di lui. Altrimenti non si sarebbe mai spinto a parlare della fascia da capitano che è pronto a offrirgli. Oggi Koulibaly sarà a Dimaro, uno degli ultimi ad arrivare assieme a Osimhen”. Si legge sul quotidiano.