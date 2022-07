Il Mattino pessimista: “Nessun spiraglio per il rinnovo di Mertens”

Tutti aspettano il ritorno di Dries Mertens in maglia azzurra. A Dimaro c’è speranza che il calciatore possa riunirsi ai suoi compagni, a Napoli c’è attesa per l’annuncio di rinnovo. Ma potrebbe non essere così facile. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino il club azzurro non vuole più aspettare il belga. Non ci sarebbe nessun spiraglio di rinnovo, soprattutto dopo le richieste avanzate dal calciatore attraverso i suoi legali.

A ciò si aggiunge anche che la società ha ripreso le trattative per Gerard Deulofeu dell’Udinese. Ci sarebbe l’accordo per 15 milioni di euro. E’ davvero finita tra Napoli e il suo Ciro?