Il Mattino – Fabian Ruiz, nessuna offerta per il suo cartellino. Rapporti tesi con la società

Fabian Ruiz è tra coloro i quali potrebbero lasciare Napoli. Il suo futuro è più in bilico che mai. A parlarne è Il Mattino, oggi in edicola, che sostiene che Aurelio De Laurentiis abbia avuto delle incomprensioni con gli agenti dello spagnolo.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, la volontà del calciatore è quella di lasciare la città, ma non ci sono proposte e quindi deve sedersi per discutere il rinnovo. L’offerta resta la stessa: un prolungamento di un anno per 2 mln di euro a stagione. La decisione spetta a Fabian Ruiz.