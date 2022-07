Gazzetta – Napoli, chiuso l’affare Ostigard! Svelate le cifre e il suo possibile arrivo in Italia

Leo Ostigard è il terzo acquisto del Napoli. L’ufficialità ci sarà tra qualche giorno, ma La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, ha svelato i dettagli dell’accordo. Queste le cifre:

“L’affare si chiuderà per una cifra intorno agli 8 milioni complessivi: 5 subito e altri 2 o 3 fra un anno al riscatto del cartellino, con parametri legati a vari bonus.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha avuto l’ok a chiudere del presidente Aurelio De Laurentis e ha accelerato per due motivi: evitare la concorrenza di altri club inglesi, e non solo, e al tempo stesso mettere a disposizione di Luciano Spalletti una squadra più completa possibile. Appena le società concluderanno formalmente il contratto, il giocatore arriverà in Italia per sostenere le visite mediche. Difficilmente Ostigard farà in tempo a unirsi alla sua nuova squadra in Trentino”. Si legge sul quotidiano.