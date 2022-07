Gazzetta – Koulibaly arriva a Dimaro: domani l’incontro con ADL

Kalidou Koulibaly è un’icona del Napoli. In queste settimane si è parlato molto del suo contratto in scadenza nel 2023. Questa settimana potrebbe essere decisiva per il suo futuro. Intanto raggiungerà i suoi compagni a Dimaro per iniziare la preparazione alla prossima stagione. Nel corso di questa settimana è previsto anche l’incontro con il suo agente e Aurelio De Laurentiis. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, che scrive:

“In ogni caso non sarà oggi stesso l’incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis che invece a Dimaro dovrebbe arrivare domani. E in settimana in Val di Sole potrebbe arrivare anche il potente agente del senegalese, il macedone Fali Ramadani, il quale potrebbe portare anche un’offerta dal Chelsea per il difensore. A quel punto il summit diventerebbe risolutivo per il futuro del giocatore e anche della squadra azzurra, con Spalletti”.