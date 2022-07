CdS – Napoli, Politano vuole andare via. La società non vuole cederlo: le ultime

Matteo Politano vuole provare nuove esperienze. E’ questa la sua volontà ribadita anche a Cristiano Giuntoli non appena giunto a Dimaro. I desideri dell’attaccante però non corrispondono a quelli del club, infatti la società non ha intenzione di venderlo. Ma i desideri del calciatore devono essere considerati e per questo verranno prese in considerazione solo offerte di un certo calibro. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Il suo valore per la società si aggira intorno ai 15-20 milioni di euro. Al momento non si è fatto avanti nessun club, il Valencia dopo un forte interesse ha preferito puntare tutto su un altro calciatore. Quale sarà il destino di Matteo Politano?