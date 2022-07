CdS – Chelsea informa Ramadani: pronta un’offerta per Koulibaly

Il futuro di Kalidou Koulibaly è in bilico, il suo contratto in scadenza nel 2023 non fa stare sereni i suoi tifosi. I partenopei vorrebbero vedere K2 continuare ad indossare la maglia azzurra, ma il valore del calciatore non passa inosservato e ci sono numerose squadre che lo vorrebbero tra le loro fila. Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio proprio al calciatore riportando importanti novità:

“La corte dei corteggiatori è nutrita, ma la società esclude proposte ufficiali per ora. Fermo restando una notizia circolata ieri in Inghilterra: il Chelsea avrebbe informato Fali Ramadani, il manager di Koulibaly, di essere pronto a investire i 40 milioni di euro necessari. I Blues sono in cima, sono in testa, ma il Barça resiste e il Psg potrebbe rientrare in corsa nel caso in cui non riuscisse a chiudere per Skriniar”. Si legge sul quotidiano.