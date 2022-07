Sky- Valencia: preso Castillejo, operazione Politano in stand by

Come riportato da Sky, Samu Castillejo lascia il Milan dopo 4 anni.

L’esterno offensivo spagnolo classe 1995 sta per tornare in patria, il Valencia è pronto ad accoglierlo, dopo averlo cercato a lungo (anche nell’ultima finestra invernale), sarà un trasferimento a titolo definitivo.

Il giocatore ha già salutato i compagni e in giornata lascerà Milano in direzione Valencia, dove ritroverà Gattuso.

L’acquisto non fa saltare l’operazione Politano ma la mette momentaneamente in stand by, aspettando che qualcuno esca per fare spazio all’attaccante azzurro.