Napoli – Si allontana sempre più la pista per Edin Dzeko

Gli ultimi giorni sono stati molto intensi per Edin Dzeko. L’attaccante dell’Inter è stato accostato a diversi club italiani come Napoli e Monza. Al momento, il bosniaco non sembra essere convinto delle destinazioni ed infatti sta cercando di rientrare nei piani dell’allenatore.

Come riportato da “Calciomercato.com”, Dzeko si è presentato due giorni prima ad Appiano Gentile. Questa mossa rappresenta la voglia del calciatore di essere protagonista con i nerazzurri. A tal proposito, la pista per De Laurentiis e Giuntoli potrebbe essere più difficile del previsto.