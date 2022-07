Gaetano Imparato, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare delle principali vicende di casa Napoli, e anche del difficile trasferimento di Paulo Dybala in azzurro.

Ecco le sue parole: “Dybala non mi attizza molto perché ci sono dei dubbi sulla costanza del giocatore. Deve abbassare le pretese, ma nel 4-2-3-1 sarebbe il migliore dietro Osimhen. Se va via Koulibaly non investirei su Dybala, ma su un grande difensore”.