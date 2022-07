Il Corriere dello Sport riparte dalle parole di Edo de Laurentis e spiega come il rinnovo del belga sia ad oggi più vicino. Il Napoli ha offerto 2.5 mln che al lordo sarebbero diventati 5. Se la richiesta del fantasista è di circa 2.4 mln, perchè ha rifiutato l’offerta? Il motivo è che De Laurentis avrebbe tolto tutti i bonus alla firma e le commissioni agli agenti che avrebbero fatto lievitare il prezzo a circa 6.5 mln. Il dettaglio non è da poco, ma la trattativa ha fatto passi in avanti.