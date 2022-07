L’Agente FIFA Beppe Galli è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio sul calciomercato del Napoli e in particolare parlando di Dries Mertens e Kalidou Koulbaly.

Ecco quanto riferito dal noto agente FIFA: “In primis faccio i complimenti a Giuntoli per come interpreta il suo ruolo. Ha preso tanti calciatori forti a prezzi contenuti, ed anche nel caso di questi rinnovi è stato impeccabile. L’offerta a Koulibaly è importante, anche per Mertens: se questi ragazzi si professano così innamorati della piazza, accetteranno senza battere ciglio. Staremo a vedere”.