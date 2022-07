Fedele: “Koulibaly? Per me già è andato via, prenderei un sostituto all’altezza”

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, è intervenuto Enrico Fedele, noto opinionista, che ha parlato del Napoli anche su quanto ne pensa della questione Kalidou Koulibaly.

Ecco le sue parole: “Bisognava arrivare ad oggi per fare questa proposta a Koulibaly? È stato fatto soltanto per salvarsi. Koulibaly a mio giudizio è già andato via, non credo alla Juventus. Se va via Koulibaly bisogna prendere un altro difensore, in Italia difensori forti non esistono. I migliori sono gli stranieri, oltre a De Ligt ci sono Bremer o Milenkovic“.