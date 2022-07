Del Genio su KK: “6mln per 5 anni è anche esagerato”

Nel corso di “A Tutto Napoli Speciale Dimaro” è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio per parlare della situazione con Koulibaly:”Cosa si può dire al Napoli che va ad offrire 6mln di euro a per 5 anni, non 5 + 1 quando Kalidou ormai avrà 36-37 anni. Tra l’altro più un futuro da dirigente. Non abbiamo mai risparmiato critiche al Napoli, ma stavolta se si critica passiamo dalla parte sbagliata perché il Napoli ha fatto il massimo. Il problema forse è l’opposto: il Napoli ha esagerato addirittura? Mi sembrerebbe più seria questa domanda che l’altra”.