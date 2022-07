Nella giornata odierna sono usciti diversi video in cui Edoardo De Laurentiis non escludeva un arrivo dell’argentino a priori. In particolare Edo aveva dichiarato: ”Le vie del signore sono infinite..”. Nuovamente intercettato dai microfoni di Canale 21, ha poi corretto: “Ho dato le speranze per l’arrivo di Dybala? Io non ho detto nulla, ho soltanto riportato le parole di ieri del nostro ds Giuntoli. Non era un’apertura, ma è vero che qualsiasi giocatore potrebbe essere comprato dal Napoli. Dobbiamo rendere questa rosa competitiva e chi verrà darà il 100% alla causa azzurra”.