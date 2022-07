Corriere della Sera: ”De Laurentiis lavora sottotraccia per un colpo di teatro”

Nella sua pagina dedicata allo Sport, il Corriere Della Sera dedica un ampio spazio alle parole di Giuntoli e di Spalletti in conferenza. Secondo il giornale, il ds Cristiano Giuntoli avrebbe detto una ”piccola amabile bugia” sulla questione Dybala. La dirigenza napoletana, infatti, sotto la direzione di De Laurentiis starebbe lavorando sottotraccia per un vero e proprio colpo di teatro. Il presidente azzurro sarebbe pronto a giocarsi questa carta per controbattere allo scetticismo che si sta portando avanti fra i tifosi dalla fine di questa stagione. Giuntoli sa che il tempo è un alleato del club per portare alla corte di Spalletti la ”Joya”. Paulo Dybala potrebbe decidere, pur di giocare in una piazza prestigiosa che porta il nome di Diego, di abbassare le sue pretese economiche. In questo modo si regalerebbe al tecnico toscano un’accoppiata da Champions: Osimhen-Dybala. I tifosi azzurri si esalterebbero.. e non poco.