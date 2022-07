Era uno degli uomini più attesi a Dimaro, Kvicha Kvaratskhelia, e non poteva essere altrimenti visto l’hype che s’è creato dopo il suo acquisto da parte del Napoli. E infatti tra i più acclamati, nel primo giorno di ritiro in Val di Sole, è proprio il gioiellino georgiano. I tifosi lo acclamano, lo chiamano, gli chiedono un saluto. E lui risponde alzando la mano, scatenando l’applauso della gente. Eccolo, per la prima volta, il classe 2001 con la maglia del Napoli.