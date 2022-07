SSC Napoli – Primo allenamento a Dimaro-Folgarida: il report

La SSC Napoli ha effettuato il primo allenamento della stagione 2022/2023 a Dimaro Folgarida. Ecco il report della seduta, pubblicato dal club sui propri canali ufficiali: “Primo allenamento sul campo di Carciato di Dimaro-Folgarida per il Napoli. La squadra è scesa in campo alle 10:00 dopo aver salutato il pubblico presente si è messa a lavoro agli ordini di mister Spalletti. Il gruppo dopo una fase di attivazione in palestra si è spostata sul campo dove ha svolto attivazione in movimento, lavoro aerobico ed esercitazioni tecnica a gruppi. Zanoli ha svolto i consueti test medici e svolto parte della seduta con la squadra.Primo allenamento in azzurro a Dimaro Folgarida per Kvaratskhelia e Olivera“.