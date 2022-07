Alfredo Pedullà, ieri, nel corso della puntata di Sportitalia mercato, ha fatto anche il punto sulla situazione del Napoli e sul mercato degli azzurri.

Interpellato da un tifoso, Pedullà ha parlato del rinnovo di Fabian Ruiz e ha svelato un retroscena importante sul proprio futuro:

“Fabian non ha minimamente aperto al rinnovo, però è anche vero che al momento non ci sono offerte in grado di soddisfare il Napoli. Comunque, a me non risulta il muro contro muro che rimbalza da più parti: ad oggi, il Napoli non ha neanche avvertito Fabian della possibilità di stare in tribuna in caso di permanenza senza rinnovo e al momento non sta valutando quest’opzione”.

Fonte: Sportitalia.