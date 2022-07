Parla il sindaco di Dimaro: “Si comincia col botto, stasera conferenza con Spalletti e Giuntoli”

Il sindaco di Dimaro-Folgarida Andrea Lazzaroni, ha rilasciato delle dichiarazioni sul ritiro del Napoli. Il Primo Cittadino si è soffermato sull’entusiasmo dei tifosi e dell’ambiente.

Ecco quanto ha detto nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: “Avevamo dei brutti ricordi, l’anno scorso era un po’ tutto fermo ed erano tutti guardinghi per via del Covid-19, stamattina invece siamo tornati alla grande festa. Oggi si respirava un’aria stranissima, c’era un grande entusiasmo, mi viene da dire che l’entusiasmo per la stagione del Napoli incomincia qui. Tutti sono felicissimi, il campo è uno spettacolo, sono tornati anche gli autografi, tutto sta andando molto bene”.

“Iniziamo col botto, doppio allenamento oggi e stasera alle 19.30 ci sarà con la conferenza stampa di mister Spalletti insieme al ds Giuntoli, siamo molto curiosi di sentire le loro parole. Il tecnico è molto carico così come i giocatori, siamo tutti molto contenti”.