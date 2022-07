Fabio Cannavaro: “Vi racconto un episodio con Maradona. Sarei rimasto a Napoli ma…”

Fabio Cannavaro, lo storico capitano della Nazionale italiana del 2006, è stato intervistato durante la trasmissione Linea Diletta. Il campione del mondo, prodotto della primavera del Napoli, ha raccontato un aneddoto su Maradona. Inoltre, il vincitore del Pallone d’oro del 2006, ha spiegato i motivi per cui ha lasciato il club partenopeo.

Di seguito, le sue dichiarazioni durante l’intervista: “A Napoli c’è solo una squadra, non è come le altre città, i tifosi hanno un rapporto viscerale con quei colori. Mi sarebbe piaciuto tanto rimanere al Napoli, ma la società era in difficoltà e dovette cedermi”.

Poi ha raccontato un particolare aneddoto su Diego Armando Maradona: “Una volta sono entrato in scivolata su Diego in una delle partitelle del giovedì tra la prima squadra e la Primavera. Un dirigente mi ha urlato: Fabiooo fai pianooooo mentre Maradona mi ha detto tranquillo, gioca normale!”