Dimaro, l’assessore: “Ultimo anno con il Napoli? Siamo pronti a parlare di futuro. Su Koulibaly…”

Intervenuto ai microfoni di Canale 21, l’assessore del comune di Dimaro Marco Katzemberger ha parlato così del ritiro del Napoli: “L’arrivo del Napoli ci dà una ventata di freschezza, quest’anno siamo riusciti a riportare gli eventi in piazza con i tifosi. Un po’ di tempo fa incontrai De Laurentiis, e dai nostri colloqui non posso dire assolutamente che questo rapporto finirà. Secondo il contratto questo sarebbe l’ultimo anno, ma presto potremmo avere delle novità: siamo pronti a parlare di futuro. Koulibaly? Meglio non dire nulla, ma speriamo di poter dare informazioni quanto prima”