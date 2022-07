Di Marzio: “La Lazio ha scelto l’ex obiettivo del Napoli Maximiano”

Sul suo sito ufficiale, l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato della trattativa riguardante un giocatore accostato al Napoli. Infatti, la Lazio ha deciso di puntare sul portiere classe 1999 del Granada Maximiano.

Ecco i dettagli del giornalista: “La Lazio è vicino ad avere il suo nuovo portiere. Gli addii di Straskosha e Reina verranno compensati dall’arrivo di un un portiere, i cui contatti con il Granada risalgono a qualche giorno fa. Si tratta di Maximiano, portiere classe 1999. La Lazio è pronta ad accogliere Maximiano”.

“Il portiere portoghese sarà l’erede di Straskosha e Reina, che hanno lasciato i biancocelesti per andare al Fulham e al Villarreal. Dopo una sola stagione, Maximiano potrebbe fare di nuovo le valigie e giocare in un altro campionato. Il Granada è stata la tappa successiva allo Sporting Lisbona e quella antecedente alla Lazio. Quella stessa Lazio che non vede l’ora di accoglierlo a braccia aperte. L’agente del portoghese è arrivato, infatti, in Italia per chiudere gli ultimi dettagli prima della firma sul contratto che legherà Maximiano ai biancocelesti”.