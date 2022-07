Da Verona – Barak piace ancora al Napoli, ma tutto dipenderà da Fabian Ruiz

Arrivano novità da Verona sul futuro di Antonin Barak, con il Napoli ancora interessato al centrocampista gialloblu secondo quanto riporta L’Arena. Prima di impostare una trattativa, però, gli azzurri dovranno prima liberare un posto nel reparto; uno dei candidati a lasciare la causa sembrava essere Fabian Ruiz, ma al momento non ci sono margini per la cessione dello spagnolo. L’Hellas valuta il giocatore ceco non meno di 18 milioni di euro, e per quanto riguarda i partenopei tutto dipenderà dal futuro di Fabian.