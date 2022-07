Da Firenze: “Napoli bloccato su Deulofeu e il giocatore comincia a guardarsi attorno”

Sembrava quasi fatta, e invece da giorni la trattativa per portare al Napoli Gerard Deulofeu sembra essersi bloccata, con il Napoli che avrebbe in mano il sì del giocatore ma avrebbe difficoltà a trovare l’accordo con l’Udinese. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Gazzettino, la distanza è assoulutamente colmabile, ma gli azzurri vorrebbero prima piazzare Ounas e Politano per monetizzare.

La troppa attesa, inoltre, sta cominciando a stancare l’ex Milan, che sta cominciando a guardarsi attorno prendendo in seria considerazione le chiamate arrivate dalla Fiorentina e dalla Spagna.

Il Napoli resta la prima scelta, soprattutto per la possibilità di giocare in Champions: per sbloccare l’affare si pensa anche a Gaetano, che piace a Sottil, ma il Napoli valuta solo il prestito che invece i friulani non considerano, l’unica opzione percorribile sembra dunque quella del diritto di recompra.