Zerbin, l’agente: “Vuole restare al Napoli. Lui e Gaetano se la possono giocare con tutti”

Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin, è intervenuto in diretta nel corso della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte.

“Gaetano e Zerbin devono partire per il ritiro di Dimaro con la voglia e l’entusiasmo di fare bene e provare a mettersi in mostra in prima squadra. La gavetta è stata dura, lunga, quindi questa convocazione è meritata. Io vorrei che Zerbin rimanesse a Napoli per cinque anni. Siete voi che avete dei dubbi, non io. Il ragazzo può fare bene, ha sia le qualità che l’attitudine. Lo ha già dimostrato a Frosinone e Cesena, con l’entusiasmo e la voglia che ha vuole rimanere a Napoli. Non è una notizia quella che giovani come Gaetano e Zerbin siano a Dimaro, se la possono giocare con tutti. Sono sicuro che il ragazzo vincerà la sua sfida personale. Gaetano e Zerbin hanno legato tantissimo. C’è feeling tra noi e il Napoli, non può venire fuori niente di brutto. Io ho preso Alessio quando giocava al Gozzano. A me e a Davide piacque tantissimo, poi da lì è cominciato un bellissimo rapporto. Poi chiamando Giuntoli è arrivato a Napoli per una bella cifra. Adesso è in ritiro col Napoli per mettersi in mostra”.