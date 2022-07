Sconcerti sul mercato del Milan: “Con questo giocatore farebbe un affare”

Mario Sconcerti, nel suo editoriale per calciomercato.com, ha parlato del calciomercato del Milan, e di questo possibile acquisto:

“Sarà forse meno facile di quanto si legge arrivare a De Ketelaere, ma il ragazzo è davvero ottimo. Segna molto in Belgio, in Italia mi sembra più adatto a diventare un centrocampista avanzato. Che è quello che poi cerca il Milan. E’ molto giovane, ventuno anni, ha classe, avrà bisogno di tempo in un campionato più stretto come quello italiano”.

“E’ strano semmai non lo abbiano cercato in molti, che si sia potuto arrivare così avanti nel tempo lasciandolo ad aspettare. I 30-35 milioni offerti dal Leeds sono una cifra corretta, ma abbordabile, direi quasi poco inglese per un giocatore di questa qualità. Il Milan farebbe un affare, ne ha bisogno in un momento in cui ha vuoti importanti da riempire. De Ketelaere non è ancora completo, ma sa fare tutto. Ha giocato bene in ogni ruolo, da esterno di centrocampo, ala, trequartista e punta”, ha aggiunto Sconcerti.