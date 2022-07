Mandarini:”Insigne al Toronto doveva far capire che il mercato sta cambiando, su Koulibaly invece…”

Ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione ‘Marte sport live’, ha parlato Fabio mandarini, famoso giornalista, riguardo il mercato della squadra partenopea.

Questa sono le sue dichiarazioni: ”Un simbolo che doveva far capire la direzione è quello di Insigne che nel pieno della maturità, capitano e campione d’Europa, è andato a Toronto, doveva lasciare intendere quale strada stesse prendendo il mercato. Mi sembra strana la sorpresa anche di certi calciatori. Il mondo sta cambiando, il mondo è cambiato. C’è una crisi vera, reale. Il mercato di questo periodo è lo specchio della situazione attuale. Koulibaly? È una situazione complicata, parliamo di un simbolo ed un figlio della città. Sul discorso Juve si continua a sottovalutare un aspetto. Facciamo finta che domani mattina si svegli e dica di voler andare alla Juve, si sottovaluta il fatto che il Napoli non tratterà con i bianconeri. Il Napoli mi è parso chiarissimo, Koulibaly non ha prezzo per un’offerta della Juventus. Ci sono il Chelsea e Barcellona in agguato. Per forza di cose il Napoli prenderà in considerazione l’offerta e se la destinazione sarà gradita a Koulibaly andranno fatte delle riflessioni. Fabian Ruiz? Altra situazione complessa, diversa da quella di Koulibaly perché con Koulibaly non c’è tensione, differenza di come mi pare di avvertire con lui”.