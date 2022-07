Lazio, Lotito: “Ho un impegno di quattro colpi per Sarri”

Smentite le voci di un presunto litigio con Igli Tare, Claudio Lotito prova a riportare la serenità: “Ora basta polemiche, facciamo parlare il campo. Remiamo tutti dalla stessa parte per fare il salto. Ho un impegno con mister Maurizio Sarri – scrive Il Messaggero – per due difensori e due portieri. Stop. Un difensore è già arrivato (Casale, ndr), l’altro arriverà. Manterrò le promesse fatte al tecnico con cui ho stilato un elenco di top player da cui attingere per costruire una grande squadra”.

A proposito del reparto difensivo, Lotito sottolinea come Casale (sul quale c’erano diversi club, in particolare il Napoli di Aurelio De Laurentiis) sia “sempre stata la nostra prima scelta” mentre l’altro nome sembra portare ad Alessio Romagnoli, a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Milan, anche se le dichiarazioni del numero uno biancoceleste non rassicurano Sarri: “A certe condizioni può restare a casa”, ha concluso Lotito. Per il ruolo di portiere piace Sirigu.