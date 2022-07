L’agente di Idasiak: “Speriamo di poter andare a giocare con continuità”

Massimiliano Simeone, agente di Hubert Idasiak, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal, programma in onda sulla emittente Kiss Kiss soffermandosi, tra le altre cose, sul futuro dell’estremo difensore. Ecco le sue parole: “Posso dire che il calciatore partirà sicuramente in ritiro con mister Luciano Spalletti, ma speriamo di poter andare a giocare con continuità. Abbiamo avuto proposte dalla Serie A polacca, ma il Napoli al momento non vuole privarsene”.

Massimiliano Simeone ha poi parzialmente corretto certe dichiarazioni del passato aprendo alla possibilità che Hubert Idasiak possa fare il terzo postiere alle spalle di Alex Meret e del nuovo dodicesimo (Salvatore Sirigu?): “Terzo portiere a Napoli? Non lo escludo, decide il Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli. Accetteremo senza alcun problema le decisioni della società”. Idasiak è un portiere dalla stazza importante (185 cm di altezza) e ha nella reattività una delle sue qualità migliori.