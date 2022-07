La Repubblica: “Napoli non solo Kim e Hincapiè, spunta Romagnoli”

L’edizione odierna de La Repubblica si sofferma sul calciomercato del Napoli, in particolare sulle trattative per rinforzare il reparto difensivo. Spunta infatti anche il nome di Alessio Romagnoli, oltre a quelli di Kim del Fenerbahce e Hincapié del Bayer Leverkusen.

“In casa Lazio, invece, si continua a lavorare per Romagnoli: non c’è accordo sulle commissioni e si tenta di ricucire. Al difensore pensa anche il Napoli e non è escluso un ritorno del Milan. Il club azzurro segue con molta attenzione anche il coreano Min-jae Kim, del Fenerbahce che vuole lasciare la Turchia, e anche Piero Hincapié, del Bayern Leverkusen. L’idea dei tedeschi è trattenere il 20enne un’altra stagione per poi monetizzare”.