KKN – Ramadani spinge Koulibaly alla Juve, De Laurentiis alza il muro. La situazione

Valter De Maggio, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Tra gli argomenti più chiacchierati, è figurato quello del possibile destino di Kalidou Koulibaly. Secondo quanto riportato durante il programma, l’agente del senegalese Fali Ramadani, starebbe spingendo per mandare via il calciatore da Napoli. Però, il senegalese avrebbe rifiutato la proposta del suo procuratore, ovvero andare alla Juventus. In più, a fare muro al possibile colpo di mercato, c’è la volontà di Aurelio De Laurentiis. Se oggi la Juve offrisse 40 milioni, il presidente ne chiederebbe loro 80.