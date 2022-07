KKN – Ramadani ha detto no alla proposta di rinnovo del Napoli per Koulibaly. La situazione

Valter De Maggio, giornalista, ha parlato nel corso di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è discusso della situazione legata a Kalidou Koulibaly e del suo futuro. Secondo quanto riportato durante la trasmissione, l’approdo alla Juventus sarebbe scongiurato. Tuttavia, il procuratore Fali Ramadani, si è opposto alla proposta di rinnovo del Napoli per il giocatore a 6 milioni di euro all’anno per 5 anni. Il no al prolungamento del contratto però, non è quello del senegalese che non ha ancora discusso con Aurelio De Laurentiis. Le opzioni più plausibili restano quella della permanenza – voluta fortemente da Luciano Spalletti – per poi andare in scadenza, oppure partire per una squadra estera. Al momento in pole position vi sono Bayern Monaco e Chelsea.