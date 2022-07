Il Roma: “Napoli, da oggi a Dimaro, ma Spalletti è preoccupato per il mercato”

Ci siamo. Da oggi comincia ufficialmente la preparazione del Napoli per la stagione 2022-2023. Dopo i due giorni di visite mediche e tamponi a Castel Volturno, gli azzurri si trasferiranno in serata a Dimaro-Folgarida. Dove ci resteranno fino al 19 luglio. Dal 23 poi tutti a Castel di Sangro fino al 6 agosto.

Spalletti è pronto per la sua seconda stagione alla guida del Napoli ma al momento è molto preoccupato. Non è rilassato il tecnico nonostante abbia trascorso un bel po’ di tempo in vacanza. Il toscano sarebbe voluto rientrare al quartier generale domitiano scevro da dubbi ed incertezze. Ed, invece, la situazione non è chiara. La maggiore inquietudine riguarda sicuramente il futuro di Kalidou Koulibaly. Le

voci che si rincorrono non promettono nulla di buono. Se il senegalese andrà via le difficoltà della prossima stagione aumenteranno a dismisura.