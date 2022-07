Il Roma: “I tifosi sognano i rinnovi di Koulibaly e Mertens”

I tifosi del Napoli hanno un sogno nel cuore. Che per il momento non è lo scudetto. I sostenitori azzurri sperano che nel ritiro di Dimaro ci possa essere una bella sorpresa. Quale? Il rinnovo contemporaneo dei contratti di Koulibaly e Mertens. Proprio così. Il popolo partenopeo è convinto che il presidente De Laurentiis stia organizzando un colpo di teatro per annunciare urbi et orbi che entrambi i leader rimarranno ancora all’ ombra del Vesuvio.

Al momento le possibilità maggiori di una permanenza ce l’ha il senegalese mentre per il belga le quotazioni sono molto basse.

Ma il patron è un dirigente che quanto meno te lo aspetti può far ricredere anche chi lo critica sempre. A fare salti di gioia se dovesse accadere una cosa del genere sarebbe senza dubbio Luciano Spalletti. Che così saprebbe come ripartire nella prossima stagione